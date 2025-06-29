Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории

29 июня в Украине отмечают День молодежных и детских общественных организаций. В 1995 году в этот день в Сеуле (Южная Корея) рухнул торговый центр «Sampoong». В 1949-м в Южной Африке начала действовать политика апартеида. В 1849-м родилась Олена Пчилка. В 1659-м казаки Ивана Выговского наголову разгромили московское войско в битве под Конотопом. В 1613-м знаменитый театр «Глобус» в Лондоне загорелся во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII».

Праздники и памятные даты 29 июня

29 июня в Украине — День молодежных и детских общественных организаций (отмечают в последнее воскресенье июня).

В мире — Международный день тропиков.

Также сегодня: Международный день грязи, Всемирный день склеродермии, Международный день промышленного дизайна.

29 июня в истории

29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» вспыхнул театр «Глобус». Подробнее.

29 июня 1659 года украинские казацкие войска гетмана Ивана Выговского вместе с крымскими татарами разгромили войско Москвы под командованием Алексея Трубецкого. Подробнее.

29 июня 1849 года родилась Олена Пчилка (Ольга Косач) – украинская писательница и мать Леси Украинки.

29 июня 1949 года в Южно-Африканской Республике вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки. Именно его принятие традиционно считают началом действия в ЮАР политики апартеида – расовой дискриминации и подавления, которая была официальной в государстве вплоть до 1990-х. Подробнее.

29 июня 1995 года в Сеуле, Южная Корея, рухнул торговый центр «Sampoong». В результате погибли 502 человека, еще почти тысяча получили ранения. Эта катастрофа, до разрушения Rana Plaza в Бангладеш, считалась самым трагическим по последствиям обрушением здания в современной истории. Для Южной Кореи она по-прежнему остается крупнейшей катастрофой мирного времени.

Торговый центр ввели в эксплуатацию всего за пять лет до трагедии. Как оказалось, с самого начала при его строительстве были нарушены законы и строительные нормы. Так, по первоначальному плану, на месте бывшей свалки должны были построить четырехэтажное здание. Но они надстроили пятый этаж, который не был предусмотрен проектом. Кроме того, из плана здания удалили несколько опорных колонн и на их месте установили эскалаторы. Чтобы сдать здание в таком состоянии, конечно, пришлось подкупать чиновников.

«Строительство магазина началось в 1987 году и было завершено в 1990 году. Компания, изначально имевшая контракт на строительство конструкции, отказалась от контракта после того, как руководитель строительного отдела Sampoong Group Ли Джун потребовал внести изменения в бетонные опорные колонны, что привело к проблемам с конструкцией. В конце концов, Ли Джун использовал свою собственную компанию для завершения строительства», — пишет англоязычная Википедия.

Несмотря на «мину», заложенную на этапе строительства, трагедии с большим количеством жертв можно было избежать. В конце концов, торговый центр не рухнул неожиданно; этому предшествовал длительный и очевидный процесс разрушения. Все началось с открытия в январе 1994 года на втором этаже здания книжного магазина. Как позже установило следствие, в течение года под тяжестью значительного количества книг в здании появились и расширились трещины. В марте 1995-го книжный магазин закрыли, но процесс разрушения не прекратился. В апреле 1995-го на потолке над ресторанами появились значительные трещины, а пол на пятом этаже начал прогибаться. Утром 29 июня, в день трагедии, в одной из опорных колонн обнаружили трещину глубиной 20 сантиметров, а потолок и пол на 5-м этаже провисли. Верхние этажи здания вибрировали. Несмотря на это, персонал и руководство продолжали медленно расследовать ситуацию, не эвакуируя посетителей. Хотя разрушения обнаружили в 9 утра, пятый этаж закрыли для посетителей только в 12 часов дня. В 16:00 руководство провело экстренное совещание по ситуации, находясь все в том же здании. Несмотря на то, что звучали призывы к эвакуации людей, участники совещания остановились на варианте провести текущий ремонт без закрытия центра. В 17:40 руководство здания получило сообщение о резком ухудшении ситуации и покинуло здание. Но посетителей ни о чем не предупредили. В 17:52 рухнула крыша, а затем и опорные колонны. Южное крыло здания «сложилось» за 20 секунд. Под завалами оказались 1445 человек, треть из них спасти не удалось.

«Следователи пришли к выводу, что обрушение было в первую очередь вызвано спецификацией колонн, которая была неверна для конструкции плоского здания. 27 декабря 1995 года Ли Джуна признали виновным в преступной халатности и приговорили к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Позднее его приговор смягчили до 7 лет и 6 месяцев после апелляции. Его сына Ли Хан Сана признали виновным в коррупции и непредумышленном убийстве и приговорили к 7 годам тюремного заключения. Кроме того, двух городских планировщиков из района Сочо признали виновными в получении взяток», — сообщают авторы статьи об этой трагедии в англоязычной Википедии.

Церковный праздник 29 июня

29 июня чтят память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью четко виден Млечный путь, то погода будет жаркой.

Если пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.

Если на калине ягоды красные, то осень будет поздняя.

Что нельзя делать 29 июня

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Нельзя венчаться.

Не следует купаться в водоемах.