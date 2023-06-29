Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории

29 июня 1659 года казаки Ивана Выговского наголову разбили московское войско в Конотопском сражении. В 1613 году в Лондоне во время спектакля Уильяма Шекспира загорелся легендарный театр «Глобус». В 1949-м в ЮАР начала действовать политика апартеида.

Праздники и памятные даты 29 июня

29 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день тропиков.

29 июня в истории

29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся театр «Глобус». Причиной пожара стала театральная пушка, давшая осечку. В результате загорелись деревянные балки и крыша, сделанная из соломы. Сам театр строили из деревянных конструкций. Так что он сгорел дотла. Однако на этом его история не завершилась. Уже в следующем году «Глобус» отстроили. Он просуществовал до 1644 года, когда был снесен пуританами. Нынешний «Глобус» в Лондоне возвели в 1997-м – по проектам исторического и недалеко от того места, где проводил свои спектакли Шекспир.

29 июня 1659 года украинские казацкие войска гетмана Ивана Выговского совместно с крымскими татарами разгромили войско Москвы под командованием Алексея Трубецкого. Эта битва стала одной из ключевых в очередной московско-украинской войне (1658 – 1659 годов).

Война началась во время Руины после смерти Богдана Хмельницкого. Иван Выговской, ставший гетманом после Хмельницкого, постепенно менял внешнюю политику с промосковской на пропольскую. Причиной этому были постоянные попытки московитов увеличить свое влияние на внутренние дела Гетманщины и нарушать предварительные договоренности — в частности Переяславские статьи. В результате Выговской заключил Гадячский договор с Речью Посполитой. По его исходному тексту Украина должна была под названием Великое Княжество Руское войти в состав Речи Посполитой – на равных с Польшей и Литвой. Однако польский сейм при ратификации договора значительно его урезал. Но и самого подписания хватило для того, чтобы московский царь приступил к вооруженному вторжению в Украину.

На сторону войска захватчиков перешла и часть казачества – противники Выговского. Эта соединенная армия захватила ряд городов Полтавской области. При этом московиты грабили и убивали мирное население. Так что простые люди все больше склонялись на сторону Выговского. В 1659 году к армии Ромадановского, уже действовавшей в Украине, присоединилось еще одно московское войско во главе с Трубецким. Во время вторжения отряд Нежинского полковника Гуляницкого напал на обоз армии Трубецкого и, отступая, захватил город Конотоп (на территории современной Сумской области). 21 апреля 1659 года многотысячная московская армия начала осаду Конотопа, который защищал отряд всего из 4000 казаков. Этот отряд продержался до конца июня — до подхода войска, которое за это время собрал Иван Выговской.

Ему на помощь пришло и польское войско, и крымские татары хана Мехмеда-Герая IV. Привлекли и отряды сербских и молдавских наемников. Первое нападение казаков на войско Трубецкого произошло утром 27 июня. Казаки захватили большое количество лошадей и выгнали их в степь. Московиты перешли в контратаку, и Выговской отступил в свой лагерь за рекой Сосновкой. 28 июня Трубецкой отослал 30 000 отборной московской конницы во главе с боярином Семеном Пожарским догнать Выговского. Пожарский тоже переправился через Сосновку. Одновременно казацкий отряд Степана Гуляницкого зашел в тыл Пожарскому, захватил и уничтожил мост через Сосновку и ночью запрудил русло реки – она разлилась и подтопила низину. Все это стало подготовкой к главному бою, состоявшемуся 29 июня.

В начале небольшой отряд Выговского атаковал лагерь Пожарского, а после стычки начал якобы бежать. Войска московитов бросились вдогонку – и попали прямиком в ловушку. Когда войска Пожарского вошли в Сосновку, казаки дали сигнал союзникам, и на поле сражения вышли татары и поляки. Пожарский попытался отступить, но лошади и артиллерия увязли на подтопленной благодаря ночным стараниям казаков низине. Войска московитов окружили и вырезали. Почти все 30 тысяч погибли, сам Пожарский и ряд князей оказались в плену. Пожарский позволил себе плюнуть в лицо крымскому хану, за что сразу остался без головы. Трубецкой, услышав о разгроме Пожарского, начал отступать из-под Конотопа и в целом из Украины. Но отряд Гуляницкого, еще раньше пересекший Сосновку, ударил по отступающим. Казаки захватили много артиллерии, Трубецкой получил два ранения и едва выжил. Кроме артиллерии московиты потеряли боевые знамена, казну и почти весь обоз. Казаки с татарами гнали их из Украины еще несколько дней.

29 июня 1849 года родилась Олена Пчилка (Ольга Косач) — мать Леси Украинки.

Украинская писательница, публицистка, общественный и культурный деятель, этнограф и переводчица.

29 июня 1949 года в Южно-Африканской Республике вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки. Именно его принятие традиционно считают стартом действия в ЮАР политики апартеида — расовой дискриминации и угнетения, официальной в государстве вплоть до 1990-х. Закон запрещал браки между белыми гражданами ЮАР и представителями других расовых групп. Сами группы определили отдельным документом в 1950 году в законе о регистрации населения. Браки между представителями других групп не запрещались. В 1968 году законодательство ужесточилось — недействительными признавали межрасовые браки граждан, заключенные за пределами страны.

Церковный праздник 29 июня

29 июня христиане чтят память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Святитель Тихон происходил из благочестивой христианской семьи. Еще в юношеском возрасте у него проявился дар чудотворения. Тихона приняли в церковный клир, где он стал для начала чтецом. Впоследствии епископ Амафунтский Мемнон рукоположил его в сан диакона. А после смерти Мемнона Тихона по общему желанию избрали епископом Амафунтским. Он усердно работал, искореняя остатки язычества на Кипре. Умер мирно в 425 году.

Народные приметы

Если ночь безоблачная, ждите жару.

Если липа к 29 июня уже отцвела, то осень будет ранней.

Кузнечики притихли – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 29 июня

Нельзя лениться и спать до обеда.

Нельзя есть мучные изделия.

Этот день не подходит для признания в любви, а также — свадьбы и помолвки.