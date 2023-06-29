Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії

29 червня 1659 року козаки Івана Виговського вщент розбили московське військо в Конотопській битві. У 1613 році в Лондоні під час вистави Вільяма Шекспіра спалахнув легендарний театр “Глобус”. 1949-го в ПАР почала діяти політика апартеїду.

Свята та пам’ятні дати 29 червня

29 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день тропіків.

29 червня в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув театр “Глобус”. Причиною пожежі стала театральна гармата, яка дала осічку. У результаті загорілися дерев’яні балки та дах, зроблений із соломи. Сам театр будували із дерев’яних конструкцій. Тож він згорів ущент. Однак, на цьому його історія не завершилася. Уже наступного року “Глобус” відбудували. Він проіснував до 1644-го, коли був знесений пуританами. Нинішній “Глобус” у Лондоні звели 1997-го – за проєктами історичного та недалеко від того місця, де проводив свої спектаклі Шекспір.

29 червня 1659 року українські козацькі війська гетьмана Івана Виговського разом із кримськими татарами розгромили військо Москви під командуванням Олексія Трубецького. Ця битва стала однією з ключових у черговій московсько-українській війні (1658 – 1659).

Війна розпочалася під час Руїни після смерті Богдана Хмельницького. Іван Виговський, який став гетьманом після Хмельницького, поступово змінював зовнішню політику з промосковської на пропольську. Причиною цього були постійні спроби московитів збільшити свій вплив на внутрішні справи Гетьманщини та порушувати попередні домовленості – зокрема, Переяславські статті. У результаті Виговський уклав Гадяцький договір із Річчю Посполитою. За його вихідним текстом Україна мала під назвою Велике князівство Руське увійти до складу Речі Посполитої – на рівних із Польщею та Литвою. Однак польський сейм під час ратифікації договору значно його урізав. Але й підписання вистачило для того, щоб московський цар приступив до збройного вторгнення в Україну.

На бік війська загарбників перейшла частина козацтва – противники Виговського. Ця з’єднана армія захопила низку міст Полтавської області. При цьому московити грабували та вбивали мирне населення. Тож прості люди дедалі більше схилялися на бік Виговського. 1659 року до армії Ромадановського, яка вже діяла в Україні, приєдналося ще одне московське військо на чолі з Трубецьким. Під час вторгнення загін Ніжинського полковника Гуляницького напав на обоз армії Трубецького та, відступаючи, захопив місто Конотоп (на території сучасної Сумської області). 21 квітня 1659 року багатотисячна московська армія розпочала облогу Конотопа, який захищав загін всього з 4000 козаків. Цей загін протримався до кінця червня – до підходу війська, яке за цей час зібрав Іван Виговський.

Йому на допомогу прийшло й польське військо, і кримські татари хана Мехмеда-Ґерая IV. Залучили й загони сербських та молдавських найманців. Перший напад козаків на військо Трубецького стався вранці 27 червня. Козаки захопили велику кількість коней і вигнали їх у степ. Московити перейшли в контратаку, і Виговський відступив у свій табір за річкою Соснівкою. 28 червня Трубецькой відіслав 30 000 добірної московської кінноти на чолі з боярином Семеном Пожарським наздогнати Виговського. Пожарський теж переправився через Соснівку. Одночасно козацький загін Степана Гуляницького зайшов у тил Пожарського, захопив та знищив міст через Соснівку і вночі загатив річище річки – вона розлилася та підтопила низину. Усе це стало підготовкою до головного бою, що відбувся 29 червня.

На початку невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського, а після сутички почав нібито тікати. Війська московитів кинулися навздогін – і потрапили просто в пастку. Коли війська Пожарського увійшли до Соснівки, козаки дали сигнал союзникам, і на поле бою вийшли татари та поляки. Пожарський спробував відступити, але коні та артилерія загрузли на підтопленій завдяки нічним старанням козаків низовині. Війська московитів оточили та вирізали. Майже всі 30 тисяч загинули, сам Пожарський та низка князів опинилися в полоні. Пожарський дозволив собі плюнути кримському хану в обличчя, за що відразу залишився без голови. Трубецькой, почувши про розгром Пожарського, почав відступати з-під Конотопу та загалом з України. Але загін Гуляницького, який ще раніше перетнув Соснівку, вдарив по відступаючих. Козаки захопили багато артилерії, Трубецькой отримав два поранення та ледве вижив. Окрім артилерії московити втратили бойові прапори, скарбницю та майже весь обоз. Козаки з татарами гнали їх з України ще кілька днів.

29 червня 1849 року народилася Олена Пчілка (Ольга Косач) – мати Лесі Українки.

Українська письменниця, публіцистка, громадська та культурна діячка, етнографиня та перекладачка.

29 червня 1949 року в Південно-Африканській Республіці набув чинності закон, який забороняв расово змішані шлюби. Саме його прийняття традиційно вважають стартом дії в ПАР політики апартеїду – расової дискримінації та придушення, офіційної в державі аж до 1990-х. Закон забороняв шлюби між білими громадянами ПАР та представниками інших расових груп. Самі групи визначили окремим документом 1950 року в законі про реєстрацію населення. Шлюби між представниками інших груп не заборонялися. У 1968 році законодавство стало жорсткішим – недійсними визнавали міжрасові шлюби громадян, укладені за межами країни.

Церковне свято 29 червня

29 червня християни вшановують пам’ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Святитель Тихон походив із благочестивої християнської родини. Ще в юнацьому віці в нього проявився дар чудотворення. Тихона прийняли до церковного клиру, де він став для початку читцем. Згодом єпископ Амафунтський Мемнон висвятив його в сан диякона. А після смерті Мемнона Тихона за загальним бажанням обрали єпископом Амафунтським. Він старанно працював, викорінюючи залишки язичництва на Кіпрі. Помер мирно в 425 році.

Народні прикмети

Якщо ніч безхмарна, чекайте на спеку.

Якщо липа до 29 червня вже відцвіла, то осінь буде ранньою.

Коники притихли – до погіршення погоди.

Що не можна робити 29 червня

Не можна лінуватися та спати до обіду.

Не можна їсти борошняні вироби.

Цей день не підходить для освідчення в коханні, а також – весілля та заручин.