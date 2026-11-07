Новини Харкова – головне за 7 листопада: нічний “приліт” у дім та перший сніг

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:50

Перший сніг випав уночі під Харковом

Мокрий сніг припорошив сосни, а також осіннє листя та зелену траву. Через плюсову температуру покрив поступово тане, але природа все ще зберігає зимовий пейзаж.

07:45

Російський дрон вночі влучив у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі Харкова

Про “приліт” повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, влучання було у дах будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

Повітряні тривоги у місті тривали всю ніч, відбої оголошували буквально на кілька хвилин. Всього було п’ять тривог: з 22:47 до 23:31, з 23:55 до 00:00, з 00:02 до 00:29, з 00:32 до 01:56, з 02:23 до 07:04.