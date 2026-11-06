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Зеленський попередив про майбутні удари по енергетиці та мостам

Суспільство 21:33   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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Зеленський попередив про майбутні удари по енергетиці та мостам Фото: Володимир Зеленський/телеграм

У вечірньому зверненні 6 листопада Володимир Зеленський повідомив, що РФ готує нові удари по Україні. Основними цілями будуть енергетика, мости через Дніпро, цивільна інфраструктура. 

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто. Потрібні перехоплювачі для «петріотів», кожна домовленість – важлива, кожен день в постачанні – дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім. Будь ласка, бережіть себе, враховуючи загрозу ракет. Слава Україні!” – сказав глава держави.

Відео: t.me/V_Zelenskiy_official

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Нагадаємо, є ймовірність, що гібридні ракети “бандероль” або “Дань-Т” росіяни можуть адаптуватися до запуску і з літаків тактичної авіації, розповів МГ “Об’єктив” Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 21:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні 6 листопада Володимир Зеленський повідомив, що РФ готує нові удари по Україні. Основними цілями, зокрема, буде енергетика. ".