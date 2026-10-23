Повертаються і захисники з Харківщини: обмін полоненими відбувся 23 жовтня

Вдень 23 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«270 наших людей вдома. Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії», – зазначив Зеленський.

Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року, додав президент.

Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках, додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.