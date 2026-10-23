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Повертаються і захисники з Харківщини: обмін полоненими відбувся 23 жовтня

Суспільство 15:18   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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Повертаються і захисники з Харківщини: обмін полоненими відбувся 23 жовтня Фото: Володимир Зеленський

Вдень 23 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«270 наших людей вдома. Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії», – зазначив Зеленський.

Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року, додав президент.

Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках, додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 15:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 23 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.".