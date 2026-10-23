У Харкові знову пролунав вибух: горить авто, постраждалі (доповнено)

Близько 14:40 у Харкові було чутно вибух. Під ударом знову опинився Основ’янський район. Внаслідок влучання загорівся автомобіль, є постраждалі.

Доповнено о 15:11. Жінки 46 і 37 років отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки на Основ’янський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На місці атаки пошкоджено фасад будівлі цивільного підприємства і 4 автомобілі”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 14:51. Наразі відомом про двох постраждалих: у людей – гостра реакція на стрес, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 14:49. Попередньо, внаслідок ворожого удару в Основ’янському районі є постраждалі, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

14:42. «Ворог завдав удару по Основʼянському району. Наслідки зʼясовуємо», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Слідом міський голова зазначив, що внаслідок влучання горить авто, інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, декілька вибухів пролунало в Харкові близько 11:00. Під ударом опинився Основ’янський район. Мер Ігор Терехов уточнив, що місто атакували два реактивні «шахеди». Перше влучання сталося в багатоповерхове офісне приміщення, друге – по житлових будинках. За даними начальника ХОВА, внаслідок російського обстрілу в Основ’янському районі постраждала дитина. 13-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Під час удару він перебував удома.

Також удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила, додав Терехов.