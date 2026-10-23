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У Харкові знову пролунав вибух: горить авто, постраждалі (доповнено)

Події 15:11   23.10.2026
Вікторія Яковенко
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У Харкові знову пролунав вибух: горить авто, постраждалі (доповнено) Фото: Харківська міськрада

Близько 14:40 у Харкові було чутно вибух. Під ударом знову опинився Основ’янський район. Внаслідок влучання загорівся автомобіль, є постраждалі.

Доповнено о 15:11. Жінки 46 і 37 років отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки на Основ’янський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На місці атаки пошкоджено фасад будівлі цивільного підприємства і 4 автомобілі”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 14:51. Наразі відомом про двох постраждалих: у людей – гостра реакція на стрес, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 14:49. Попередньо, внаслідок ворожого удару в Основ’янському районі є постраждалі, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

14:42. «Ворог завдав удару по Основʼянському району. Наслідки зʼясовуємо», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Слідом міський голова зазначив, що внаслідок влучання горить авто, інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, декілька вибухів пролунало в Харкові близько 11:00. Під ударом опинився Основ’янський район. Мер Ігор Терехов уточнив, що місто атакували два реактивні «шахеди». Перше влучання сталося в багатоповерхове офісне приміщення, друге – по житлових будинках. За даними начальника ХОВА, внаслідок російського обстрілу в Основ’янському районі постраждала дитина. 13-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Під час удару він перебував удома.

Також удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила, додав Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 15:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:40 у Харкові було чутно вибух.".