В Харькове снова раздался взрыв: горит автомобиль, пострадавшие (дополнено)

Около 14:40 в Харькове был слышен взрыв. Под ударом снова оказался Основянский район. В результате попадания загорелся автомобиль, есть пострадавшие.

Дополнено в 15:11. Женщины 46 и 37 лет получили острую реакцию на стресс в результате атаки на Основянский район, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На месте атаки поврежден фасад здания гражданского предприятия и 4 автомобиля», — добавил Синегубов.

Дополнено в 14:51. Сейчас известно о двух пострадавших: у людей острая реакция на стресс, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 14:49. Предварительно, в результате вражеского удара в Основянском районе есть пострадавшие, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

14:42. Враг нанес удар по Основянскому району. Последствия выясняем», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Следом городской голова отметил, что в результате попадания горит авто, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, несколько взрывов раздалось в Харькове около 11:00. Под ударом оказался Основянский район. Мэр Игорь Терехов уточнил, что город атаковали два реактивных «Шахеда». Первое попадание произошло в многоэтажное офисное помещение, второе – по жилым домам. По данным начальника ХОВА, в результате российских обстрелов в Основянском районе пострадал ребенок. 13-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Во время удара он находился дома.

Также удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15. Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала, добавил Терехов.