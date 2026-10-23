«Прилет» зафиксировали утром в Харькове – детали
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15.
Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар.
«О пострадавших информация пока не поступала», – добавил Терехов.
Отметим, за ночь россияне также выпускали на Харьковщину КАБы. А уже утром Воздушные силы ВСУ писали о беспилотниках, которые летели в сторону Харькова. В 07:20 в городе объявили отбой тревоги.
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