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«Прилет» зафиксировали утром в Харькове – детали

Происшествия 07:19   23.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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«Прилет» зафиксировали утром в Харькове – детали Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15.

Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар.

«О пострадавших информация пока не поступала», – добавил Терехов.

Отметим, за ночь россияне также выпускали на Харьковщину КАБы. А уже утром Воздушные силы ВСУ писали о беспилотниках, которые летели в сторону Харькова. В 07:20 в городе объявили отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15.".