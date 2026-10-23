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Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)

Происшествия 11:33   23.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)

Несколько взрывов прогремело в Харькове около 11:00. 

Дополнено в 11:33. Второе попадание пришлось по частному дому, на месте начался пожар. Информации о пострадавших нет, написал Терехов. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов уточняет: в результате «прилета» загорелась крыша в четырехэтажном здании.

11:03. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Основянскому району. Удар пришелся по многоэтажному дому, уточнил городской голова. Также, по его данным, оккупанты атаковали гражданский объект.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Новость будет дополняться. Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о беспилотниках РФ над городом.

Напомним, также удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15. Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала, добавил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 11:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов прогремело в Харькове около 11:00. ".