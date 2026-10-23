Багатоповерхівку та приватний будинок в Харкові атакували росіяни (доповнено)

Декілька вибухів пролунало в Харкові близько 11:00.

Доповнено об 11:33. Друге влучання прийшлося по приватному будинку, на місці почалася пожежа. Інформації щодо постраждалих немає, написав Терехов. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнює: внаслідок “прильоту” спалахнув дах у чотириповерховій будівлі.

11:03. Мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” по Основʼянському району. Удар припав по багатоповерховому будинку, уточнив міський голова. Також, за його даними, окупанти атакували цивільний об’єкт.

Інформації про постраждалих наразі немає. Новина доповнюватиметься. Зазначимо, що до цього моніторингові ТГ-канали попереджали про безпілотники РФ над містом.

Нагадаємо, також удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила, додав Терехов.