Жінка, яка отримала поранення на ринку в Лозовій, померла в лікарні

До трьох зросла кількість загиблих на ринку у Лозовій, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Окупанти вдарили по місту напередодні, 22 жовтня, двома ракетами типу “бандероль”.

“У лікарні померла ще одна постраждала. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя, але поранення виявилися надто серйозними”, – додав Синєгубов.

Таким чином, на цей час внаслідок теракту загинули троє людей. Поранення отримали 34 потерпілих, ще троє – гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, двома «бандеролями» посеред дня вдарила російська армія по Лозовій. Один із боєприпасів не здетонував, інший прилетів по місцевому ринку. Відразу після атаки було відомо, що на місці загинули дві жінки, ще 34 людини постраждали. Про це повідомила обласна прокуратура. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав масштаби руйнувань надзвичайними.