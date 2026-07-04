У лікарні померла дівчинка, яка постраждала через удар по Лозовій 3 липня

Вдень 4 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару по Лозовій напередодні.

«Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими. Найщиріші співчуття родині дитини», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 3 липня армія РФ атакувала безпілотниками Лозову. Ворог використав “Герань-2”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Постраждали шестеро жителів. Серед них — родина з шести людей: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, троє їхніх доньок віком 10 років, 6 років і 1 рік, а також 58-річна мати жінки. У 10-річної дівчинки діагностували вибухову травму та термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину у тяжкому стані шпиталізували.