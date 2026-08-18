Система індивідуального оповіщення для АЗС вже працює на Харківщині – ОВА

На Харківщині тиждень у тестовому режимі працює система індивідуального оповіщення, яка дозволяє точніше реагувати операторам АЗС на небезпеку. Про це повідомив в етері «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вона більш точна, ніж та, що існує, та дозволяє оперативніше реагувати операторам АЗС на пряму небезпеку. Бо, якщо лише керуватися сигналами повітряної тривоги, то фактично 22 години з 24 наші АЗС у Харкові просто не зможуть працювати. Тому від них був такий запит. Ми вже випробували її в тестовому режимі. Вона вже працює тиждень, і зараз будемо розповсюджувати її не лише на АЗС, а й на інший бізнес, який працює в Харкові та на території області», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що операторам АЗС також презентували й варіанти пасивного захисту.

«Це, елементарно, антидронові сітки, там де ворог може вражати дронами на оптоволокні. Це стосується північних територій нашого міста. Ну і, звичайно, активний захист — це допомога нашим військовим, щоб вони були максимально ефективними на своїх лініях. Все, що долітає до Харкова, це те, що не вдалося збити на стадії і пусків, бо з пілотами наші воїни борються, і вже коли дрон летить у повітряному просторі. Ми так само над цим працюємо, вибудовуємо рубежі, які дозволяють знищувати ці дрони. Якщо аналізувати стан ураження Харкова, тих самих АЗС, ще два місця тому, то рівень небезпеки значно знизився. Завдяки ефективній роботі наших військових», – розповів начальник ХОВА.