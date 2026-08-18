Система индивидуального оповещения для АЗС уже работает на Харьковщине – ОВА

На Харьковщине неделю в тестовом режиме работает система индивидуального оповещения, которая позволяет точнее реагировать операторам АЗС на опасность. Об этом сообщил в эфире «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Она более точная, чем существующая, и позволяет оперативнее реагировать операторам АЗС на прямую опасность. Так как, если только руководствоваться сигналами воздушной тревоги, то фактически 22 часа из 24 наши АЗС в Харькове просто не смогут работать. Потому от них был такой запрос. Мы уже опробовали ее в тестовом режиме. Она уже работает неделю, и сейчас будем распространять ее не только на АЗС, но и на другой бизнес, работающий в Харькове и территории области», — отметил Синегубов.

Он добавил, что операторам АЗС также презентовали и варианты пассивной защиты.

«Это, элементарно, антидроновые сетки, там, где враг может поражать дронами на оптоволокне. Это касается северных территорий нашего города. Ну и, конечно, активная защита – это помощь нашим военным, чтобы они были максимально эффективны на своих линиях. Все, что долетает в Харьков, это то, что не удалось сбить на стадии и пусков, потому что с пилотами наши воины борются, и когда дрон летит в воздушном пространстве. Мы так же над этим работаем, выстраиваем рубежи, позволяющие уничтожать эти дроны. Если анализировать состояние поражения Харькова, тех же АЗС, еще два места назад, то уровень опасности значительно снизился. Благодаря эффективной работе наших военных», – рассказал начальник ХОВА.