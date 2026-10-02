Удары по авто и трактору: два человека погибли на Харьковщине

Из-за ударов РФ по Золочевской громаде 2 октября погибли два человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге вблизи села Мироновка. В результате прямого попадания погиб 66-летний мужчина.

«Еще один удар дроном военные РФ нанесли по трактору, который ехал по дороге Сковородиновка — Писаревка. К сожалению, 50-летний механизатор также погиб», — отметил Синегубов.

Напомним, шесть человек пострадали из-за российских ударов по Харьковщине, сообщил в утренней сводке 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.