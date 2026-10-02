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Удары по авто и трактору: два человека погибли на Харьковщине

Происшествия 12:00   02.10.2026
Виктория Яковенко
Удары по авто и трактору: два человека погибли на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Из-за ударов РФ по Золочевской громаде 2 октября погибли два человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю, который двигался по дороге вблизи села Мироновка. В результате прямого попадания погиб 66-летний мужчина.

«Еще один удар дроном военные РФ нанесли по трактору, который ехал по дороге Сковородиновка — Писаревка. К сожалению, 50-летний механизатор также погиб», — отметил Синегубов.

Напомним, шесть человек пострадали из-за российских ударов по Харьковщине, сообщил в утренней сводке 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Среди главных целей Харьков: NYT о перехваченном плане РФ обесточить Украину

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 12:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ударов РФ по Золочевской громаде 2 октября погибли два человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".