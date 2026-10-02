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Среди главных целей Харьков: NYT о перехваченном плане РФ обесточить Украину

Мир 10:28   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Среди главных целей Харьков: NYT о перехваченном плане РФ обесточить Украину

Издание The New York Times раскрыла детали перехваченного плана РФ по подготовке к самому мощному удару по объектам критической инфраструктуры. Речь идет о документе, который представил министр энергетики Денис Шмыгаль партнерам в Париже еще две недели назад. После чего сразу два источника рассказали подробности плана РФ, утверждают в NYT.

Согласно данным издания, Россия планируют применить около тысячи ракет, БпЛА и авиабомб, чтобы уничтожить объекты критической инфраструктуры и тем самым практически полностью оставить Украину без света, тепла и воды.

«Наиболее тревожным в документе является то, что Россия намерена заставить три действующие атомные электростанции Украины — основу ее энергетической инфраструктуры — остановиться, выпустив ракеты по соединяющим их с энергосистемой электрическим распределительным подстанциям. Распределительные подстанции расположены менее чем в миле от реакторов. В плане также говорится, что Москва нанесет удары по системе водоснабжения Украины, включая насосные станции и очистные сооружения, десятки баллистических ракет и планирующих бомб», – пишут журналисты.

При этом акцентируют, что ранее Россия еще не наносила по подобным объектам настолько массированные удары. Тем временем в Украине неожиданно заявили: серьезные перебои с водоснабжением могут стать серьезной проблемой – резервные возможности страны достаточно ограничены.

«Конечная цель — отключить крупные украинские города от электроэнергии, тепла и воды, что может повлечь за собой гуманитарный кризис. Киев, Харьков и Одесса выделены как главные цели и планируется сократить поставки электроэнергии в этих городах на 90%, сократить поставки отопления до 90% и серьезно нарушить работу канализационной системы», – отметили в издании.

Также в NYT напомнили, что и сам президент Владимир Путин уже говорил о мести за атаки на российские НПЗ. Тогда диктатор пугал ударами, которые приведут к разрушению энергетической инфрастуктуры. Однако журналисты отметили, что Украина неоднократно заявляла о подготовке к чрезвычайно тяжелой зиме, в том числе – и о строительстве защитных сооружений над  энергообъектами. Не новостью отключения света станут и для мирных жителей, которые уже несколько лет сталкиваются с подобными проблемами. Так жители, в основном, запаслись обогревателями, повербанками и другими зарядными устройствами, отметили в статье.

«Выполнит ли Россия стратегию, изложенную в документе, — и добьется ли она успеха, если это сделает — еще предстоит увидеть», – подвели итоги в материале.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 10:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После чего сразу два источника рассказали подробности плана РФ, утверждают в NYT.".