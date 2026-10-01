С 1 октября в Харькове действуют новые тарифы на воду

С 1 октября тарифы на воду в Харькове выросли до 49,446 гривен за кубометр за водоснабжение и до 20,82 гривен за кубометр за водоотведение.

Напомним, это первый этап повышения в Харькове.

С 1 января 2027-го тарифы поднимут еще раз. С Нового года:

стоимость централизованного водоснабжения составит: 57,504 грн за кубометр,

составит: 57,504 грн за кубометр, централизованного водоотведения — 27,992 грн за кубометр.

В итоге стоимость услуг вырастет почти в 3,6 раза и 3,3 раза соответственно. Изменение тарифа связано с ростом цен, в том числе на электроэнергию, реагенты, оборудование, оплату труда, говорят в мэрии.

Как сообщил МГ «Объектив» городской голова, если бы КП «Харьковводоканал» не присоединили к КП «Харьковские тепловые сети», то тарифы выросли бы гораздо раньше.

«Доставка воды в Харьков — 140 км. Вы понимаете, сколько тратится сегодня, несмотря ни на что, электроэнергии. Кроме этого, я хочу сказать, что среди всех больших городов мы после повышения имеем самые низкие тарифы», — отметил Терехов.

Напомним, в Харькове выросли цены на яйца и некоторые крупы. Также выросли цены на сахар.