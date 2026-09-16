Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +19°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

Сахар +15%, яйца +25%: что подорожало в Харькове, сообщили в мэрии

Общество 15:25   16.09.2026
Виктория Яковенко
Сахар +15%, яйца +25%: что подорожало в Харькове, сообщили в мэрии Фото: Харьковский горсовет

Цены на некоторые крупы и яйца выросли в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщил департамент административных услуг и потребительского рынка, с июля в торговых сетях города выросли цены на сахар (+15%), рис и пшено (+13%), манку (+6%), гречку (+5%) и макаронные изделия (+4%). В то же время, стоимость подсолнечного масла, соли и муки существенно не изменилась.

По данным мониторинга, цены в городе на эти продукты сейчас такие:

  • гречневая крупа в среднем стоит 87,75 грн/кг,
  • рисовая длиннозернистая — 63,05 грн/кг,
  • рисовая круглозернистая — 67,10 грн/кг,
  • пшено — 68,75 грн/кг,
  • манная крупа – 34,20 грн/0,8 кг,
  • сахар — 33,45 грн/кг,
  • соль каменная – 20,55 грн/кг,
  • мука пшеничная — 31,50 грн/кг,
  • макаронные изделия (рожки) — 37,80 грн/кг,
  • стоимость 850 мл подсолнечного масла составляет 98,6 грн.

«Также по сравнению с июлем примерно на 25% выросла цена на куриные яйца. Сейчас они стоят от 75 до 95 грн/10 шт», – добавили в мэрии.

Напомним, цены на многие продукты питания, в том числе фрукты и овощи, в Харькове и области снизились в августе. В то же время, подорожали лекарства и некоторые медицинские услуги. Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные за август 2026 года.

Читайте также: Что остановит рост цен и курса доллара в Украине – мнение экономиста

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
16.09.2026, 16:17
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
16.09.2026, 13:38
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
16.09.2026, 08:45
Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала
Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала
16.09.2026, 11:23

Новости по теме:

16.09.2026
За убийство 17-летнего в Харькове мужчина «сядет» на 11 лет: признал ли вину
16.09.2026
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
15.09.2026
Удары по Изюму и «Вивальди» от ВСУ на Донбассе – итоги 15 сентября
15.09.2026
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
15.09.2026
Массовые изменения в движении троллейбусов в Харькове 16 и 17 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сахар +15%, яйца +25%: что подорожало в Харькове, сообщили в мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на некоторые крупы и яйца выросли в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.".