Сахар +15%, яйца +25%: что подорожало в Харькове, сообщили в мэрии

Цены на некоторые крупы и яйца выросли в Харькове, сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщил департамент административных услуг и потребительского рынка, с июля в торговых сетях города выросли цены на сахар (+15%), рис и пшено (+13%), манку (+6%), гречку (+5%) и макаронные изделия (+4%). В то же время, стоимость подсолнечного масла, соли и муки существенно не изменилась.

По данным мониторинга, цены в городе на эти продукты сейчас такие:

гречневая крупа в среднем стоит 87,75 грн/кг,

рисовая длиннозернистая — 63,05 грн/кг,

рисовая круглозернистая — 67,10 грн/кг,

пшено — 68,75 грн/кг,

манная крупа – 34,20 грн/0,8 кг,

сахар — 33,45 грн/кг,

соль каменная – 20,55 грн/кг,

мука пшеничная — 31,50 грн/кг,

макаронные изделия (рожки) — 37,80 грн/кг,

стоимость 850 мл подсолнечного масла составляет 98,6 грн.

«Также по сравнению с июлем примерно на 25% выросла цена на куриные яйца. Сейчас они стоят от 75 до 95 грн/10 шт», – добавили в мэрии.

Напомним, цены на многие продукты питания, в том числе фрукты и овощи, в Харькове и области снизились в августе. В то же время, подорожали лекарства и некоторые медицинские услуги. Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные за август 2026 года.