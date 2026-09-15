Цены на многие продукты в Харькове упали, но подорожала медицина: статистика

Цены на многие продукты питания, в том числе фрукты и овощи, в Харькове и области снизились в августе. Вместе с тем подорожали лекарства и некоторые медицинские услуги.

Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные за август 2026 года, согласно которым в регионе существенно подешевели овощи – на 20,1% (по сравнению с ценами июля).

Также упали в цене:

Фрукты – на 13,7%,

Масло – на 4,3%,

Безалкогольные напитки – на 0,8%,

Хлеб и хлебопродукты – на 0,6%.

Также в облстате отмечают снижение цен на обувь – на 1,5%.

В то же время подорожали:

Топливо и ГСМ – на 8,7%,

Амбулаторные услуги – на 4,8%,

Яйца – на 3,5%,

Макаронные изделия – на 2,9%,

Алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,1%,

Фармпрепараты и медоборудование – на 2,0%.

По сравнению с данными декабря 2025 года потребительские цены выросли на 7%, за год (с августа 2025-го) рост составил 9,2%.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост цен на молочные продукты на 20% нынешней осенью. Это связано как с инфляцией, так и с изменением логистических маршрутов из-за того, связанных с тем, что разбиты склады и приходится переходить на прямые поставки в магазины.