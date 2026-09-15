Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Цены на многие продукты в Харькове упали, но подорожала медицина: статистика

Актуально 15:07   15.09.2026
Татьяна Литвина
Цены на многие продукты в Харькове упали, но подорожала медицина: статистика Фото: Харьковский горсовет

Цены на многие продукты питания, в том числе фрукты и овощи, в Харькове и области снизились в августе. Вместе с тем подорожали лекарства и некоторые медицинские услуги.

Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало данные за август 2026 года, согласно которым в регионе существенно подешевели овощи – на 20,1% (по сравнению с ценами июля).

Также упали в цене:

  • Фрукты – на 13,7%,
  • Масло – на 4,3%,
  • Безалкогольные напитки – на 0,8%,
  • Хлеб и хлебопродукты – на 0,6%.

Также в облстате отмечают снижение цен на обувь – на 1,5%.

В то же время подорожали:

  • Топливо и ГСМ – на 8,7%,
  • Амбулаторные услуги – на 4,8%,
  • Яйца – на 3,5%,
  • Макаронные изделия – на 2,9%,
  • Алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,1%,
  • Фармпрепараты и медоборудование – на 2,0%.
потребительские цены в августе 2026
Главное управление статистики в Харьковской области

По сравнению с данными декабря 2025 года потребительские цены выросли на 7%, за год (с августа 2025-го) рост составил 9,2%.

потребительские цены август 2026
Главное управление статистики в Харьковской области

Читайте также: В Харькове выросли цены на осенние аксессуары и одежду

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост цен на молочные продукты на 20% нынешней осенью. Это связано как с инфляцией, так и с изменением логистических маршрутов из-за того, связанных с тем, что разбиты склады и приходится переходить на прямые поставки в магазины.

 

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Новости Харькова — главное 15 сентября: операция «Вивальди», непогода в городе
Новости Харькова — главное 15 сентября: операция «Вивальди», непогода в городе
15.09.2026, 14:17
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
15.09.2026, 09:40
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026, 06:00
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально
15.09.2026, 10:44
«Интересным образом»: как сейчас действует враг на Боровском направлении
«Интересным образом»: как сейчас действует враг на Боровском направлении
15.09.2026, 15:28

Новости по теме:

12.09.2026
12 сентября – День украинского борща: стоимость ингредиентов на Харьковщине
10.09.2026
Куда бьет РФ на Харковщине в сентябре: Токарь назвал четыре группы целей
10.09.2026
ДТП на Харьковщине стало больше: в августе погибли 15 человек
09.09.2026
Сколько предпринимателей начали дело в Харькове в 2026-м: данные мэрии
08.09.2026
В Харькове зафиксировали снижение цен на продукты: подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Цены на многие продукты в Харькове упали, но подорожала медицина: статистика», то посмотрите больше в разделе Актуально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 15:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на многие продукты питания, в том числе фрукты и овощи, в Харькове и области снизились в августе. Вместе с тем подорожали лекарства и некоторые медицинские услуги.".