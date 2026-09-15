Ціни на багато продуктів у Харкові впали, але подорожчала медицина: статистика

Ціни на багато продуктів харчування, у тому числі фрукти та овочі, у Харкові та області знизились у серпні. Водночас подорожчали ліки та деякі медичні послуги.

Головне управління статистики в Харківській області опублікувало дані за серпень 2026 року, згідно з якими у регіоні суттєво подешевшали овочі – на 20,1% (порівняно з цінами липня).

Також впали у ціні:

Фрукти – на 13,7%,

Олія – на 4,3%,

Безалкогольні напої – на 0,8%,

Хліб та хлібопродукти – на 0,6%.

Також в облстаті зазначають зниження цін на взуття – на 1,5%.

Водночас подорожчали:

Паливо та ПММ – на 8,7%,

Амбулаторні послуги – на 4,8%,

Яйця – на 3,5%,

Макаронні вироби – на 2,9%,

Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 2,1%,

Фармпрепарати та медобладнання – на 2,0%.

Порівняно з даними грудня 2025 року споживчі ціни зросли на 7%, за рік (з серпня 2025-го) зростання становило 9,2%.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували зростання цін на молочні продукти на 20% цієї осені. Це пов’язано як з інфляцією, так і зі зміною логістичних маршрутів через те, що розбиті склади і доводиться переходити на прямі поставки в магазини.