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Ціни на багато продуктів у Харкові впали, але подорожчала медицина: статистика

Актуально 15:07   15.09.2026
Тетяна Литвіна
Ціни на багато продуктів у Харкові впали, але подорожчала медицина: статистика Фото: Харківська міськрада

Ціни на багато продуктів харчування, у тому числі фрукти та овочі, у Харкові та області знизились у серпні. Водночас подорожчали ліки та деякі медичні послуги.

Головне управління статистики в Харківській області опублікувало дані за серпень 2026 року, згідно з якими у регіоні суттєво подешевшали овочі – на 20,1% (порівняно з цінами липня).

Також впали у ціні:

  • Фрукти – на 13,7%,
  • Олія – на 4,3%,
  • Безалкогольні напої – на 0,8%,
  • Хліб та хлібопродукти – на 0,6%.

Також в облстаті зазначають зниження цін на взуття – на 1,5%.

Водночас подорожчали:

  • Паливо та ПММ – на 8,7%,
  • Амбулаторні послуги – на 4,8%,
  • Яйця – на 3,5%,
  • Макаронні вироби – на 2,9%,
  • Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 2,1%,
  • Фармпрепарати та медобладнання – на 2,0%.

споживчі ціни у серпні 2026

Порівняно з даними грудня 2025 року споживчі ціни зросли на 7%, за рік (з серпня 2025-го) зростання становило 9,2%.

споживчі ціни серпень 2026

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували зростання цін на молочні продукти на 20% цієї осені. Це пов’язано як з інфляцією, так і зі зміною логістичних маршрутів через те, що розбиті склади і доводиться переходити на прямі поставки в магазини.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 15:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на багато продуктів харчування, у тому числі фрукти та овочі, у Харкові та області знизились у серпні. Водночас подорожчали ліки та деякі медичні послуги.".