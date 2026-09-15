Ціни на багато продуктів у Харкові впали, але подорожчала медицина: статистика
Ціни на багато продуктів харчування, у тому числі фрукти та овочі, у Харкові та області знизились у серпні. Водночас подорожчали ліки та деякі медичні послуги.
Головне управління статистики в Харківській області опублікувало дані за серпень 2026 року, згідно з якими у регіоні суттєво подешевшали овочі – на 20,1% (порівняно з цінами липня).
Також впали у ціні:
- Фрукти – на 13,7%,
- Олія – на 4,3%,
- Безалкогольні напої – на 0,8%,
- Хліб та хлібопродукти – на 0,6%.
Також в облстаті зазначають зниження цін на взуття – на 1,5%.
Водночас подорожчали:
- Паливо та ПММ – на 8,7%,
- Амбулаторні послуги – на 4,8%,
- Яйця – на 3,5%,
- Макаронні вироби – на 2,9%,
- Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 2,1%,
- Фармпрепарати та медобладнання – на 2,0%.
Порівняно з даними грудня 2025 року споживчі ціни зросли на 7%, за рік (з серпня 2025-го) зростання становило 9,2%.
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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували зростання цін на молочні продукти на 20% цієї осені. Це пов’язано як з інфляцією, так і зі зміною логістичних маршрутів через те, що розбиті склади і доводиться переходити на прямі поставки в магазини.