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12 вересня – День українського борщу: вартість інгредієнтів на Харківщині

Суспільство 15:15   12.09.2026
Вікторія Яковенко
12 вересня – День українського борщу: вартість інгредієнтів на Харківщині Фото: Головне управління статистики в Харківській області

День українського борщу відзначається у другу суботу вересня. Цьогоріч це свято припало на 12 число. Головне управління статистики в Харківській області підрахувало у скільки жителям регіону обійдеться приготувати українську страву.

Зазначається, що станом на липень, кілограм яловичини коштує на Харківщині понад 337 грн. Приготувати борщ зі свинини буде дешевше, адже вартість цього м’яса становить 230,71 грн за кг.

Кілограм картоплі коштує 24,44 грн, капусти – трохи понад 27 грн, буряка – 16,86 грн. Морква обійдеться майже у 40 грн за кілограм, а цибуля – у 41,54 грн.

Соняшникова олія, за даними облстату, коштує 96,80 за літр.

Нагадаємо, моніторинг міськради показав, що в Харкові дешевшають деякі сезонні овочі та фрукти. У мерії навели дані статистики та актуальні ціни. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшали в середньому на 18%, сливи – на 23%, солодкий перець та виноград – на 10%, яблука – на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки – на 25%, баклажани – на 15%.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 15:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області підрахувало у скільки жителям регіону обійдеться приготувати українську страву.".