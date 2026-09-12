Чоловіку на Харківщині заборонили контактувати з батьком: що сталося

Правоохоронці отримали повідомлення про факт домашнього насильства на Харківщині.

«На виклик виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству. 75-річний чоловік повідомив, що його 45-річний син висловлює словесні образи, агресивно поводиться та погрожує фізичною розправою», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

«Додатково правоохоронці винесли терміновий заборонний припис з заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Правоохоронці попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису», – додали в поліції.

Нагадаємо, у Мерефі правоохоронці повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який зберігав 20 відео з дитячим порно, повідомляла Харківська обласна прокуратура.