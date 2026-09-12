FPV влетів у балкон 5-поверхівки на Харківщині: стрес у жінки, пожежа (фото)

Сьогодні, 12 вересня, вранці ворог атакував FPV-дроном п’ятиповерхівку в селищі Старий Салтів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Влучання зафіксовано в балкон квартири на другому поверсі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на площі 25 кв. м. Горіли два балкони та кімната квартири. У момент удару 68-річна жінка перебувала вдома. Вона отримала гостру реакцію на стрес», – розповіли у ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ударом ворога опинилися Харків і сім населених пунктів області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. В обласному центрі загинув 32-річний чоловік. За добу окупанти випустили на регіон шість КАБів, один БпЛА типу “Герань-2”, три “молнии”, п’ять FPV-дронів, тип ще 144 безпілотників встановлюють.