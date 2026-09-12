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FPV влетів у балкон 5-поверхівки на Харківщині: стрес у жінки, пожежа (фото)

Події 12:25   12.09.2026
Вікторія Яковенко
FPV влетів у балкон 5-поверхівки на Харківщині: стрес у жінки, пожежа (фото)

Сьогодні, 12 вересня, вранці ворог атакував FPV-дроном п’ятиповерхівку в селищі Старий Салтів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Влучання зафіксовано в балкон квартири на другому поверсі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на площі 25 кв. м. Горіли два балкони та кімната квартири. У момент удару 68-річна жінка перебувала вдома. Вона отримала гостру реакцію на стрес», – розповіли у ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу.

удар БпЛА по дому на Харьковщине

удар БпЛА по дому на Харьковщине

удар БпЛА по дому на Харьковщине

удар БпЛА по дому на Харьковщине

Нагадаємо, протягом минулої доби під ударом ворога опинилися Харків і сім населених пунктів області, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. В обласному центрі загинув 32-річний чоловік. За добу окупанти випустили на регіон шість КАБів, один БпЛА типу “Герань-2”, три “молнии”, п’ять FPV-дронів, тип ще 144 безпілотників встановлюють.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 12:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 12 вересня, вранці ворог атакував FPV-дроном п’ятиповерхівку в селищі Старий Салтів, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".