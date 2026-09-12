Підліток зняла відео під російську музику на Алеї Слави в Богодухові – НПУ

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що встановили особу неповнолітньої, яка, за даними правоохоронців, знімала відео під російську музику на Алеї Слави.

Відеоролик за участю 12-річної дівчини виявили під час моніторингу соцмереж, в одному з телеграм-каналів, уточнили в поліції.

«На відео малолітня перебувала на Алеї Слави у місті Богодухів та записувала відеоролик на тлі портретів полеглих Захисників України, використовуючи російськомовну пісню з нецензурною лексикою. Працівники поліції встановили особу дівчини та провели з нею і її батьками профілактичну роботу щодо правил поведінки у громадських місцях, необхідності шанобливого ставлення до місць пам’яті та поваги до пам’яті полеглих Захисників України», – зазначили правоохоронці.

На батьків дівчинки склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дитини).

Поліцейські закликали батьків приділяти належну увагу вихованню дітей, цікавитися їхнім дозвіллям та нагадувати про необхідність дотримання норм суспільної поведінки.

Нагадаємо, нещодавно схожий випадок стався в місті Лозова. Як повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області, дівчата 12 і 13 років танцювали під російську музику на тлі фотографій загиблих українських захисників на Алеї Слави та знімали це на відео.