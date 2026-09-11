Пів тонни тротилу і кривава помста під Харковом – підсумки 11 вересня

Продаж пів тонни тротилу біля частини на Чугуївщині, кривава помста у Хролах, спростування «контролю» РФ над трьома селами та відключення світла у двох районах Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 вересня.

СБУ повідомила: командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ намагався нелегально продати вибухівку. За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, підозрюваний розраховував вторгувати 17 тисяч доларів. Вибуховий вантаж він привіз покупцеві в багажнику пікапа. Торгівля відбувалася поблизу військової частини в Чугуївському районі. Там військового й затримали. Йому загрожує до семи років за ґратами. Зараз фігурант у СІЗО.

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Нацполіція заявила, що знайшла і зброю, й підозрюваних. А також – з’ясувала їхні мотиви. За версією слідства, стріляв у чоловіка його товариш. Він з’ясував, що колись той ображав його дружину. Дружина вже покійна, проте вдівець вирішив помститися. Він запросив до себе знайомого, який привіз трофейну зброю – знайдений у зоні бойових дій автомат. Разом поїхали до кривдника, вивезли його за межі села та здійснили помсту. Чоловік-месник може сісти на 15 років, його постачальник зброї – на сім.

Про це заявив в етері «Суспільного» Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт”. Згадані населені пункти раніше проголосило захопленими російське командування. Заяви про контроль над ними – це складові інформаційної кампанії РФ про так званий «Вовчанський котел».

“Укрзалізниця” повідомила, що тимчасово не курсуватимуть електропоїзди маршрутом Дніпро-Берестин – через безпекову ситуацію.

Через ремонтні роботи знеструмлення триватимуть із 08:00 по 19:00. Перелік адрес – на нашому сайті.

У суботу дощ буде невеликим, у неділю місцями можлива гроза. Удень буде тепло – до 25-27.

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