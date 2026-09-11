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Пів тонни тротилу і кривава помста під Харковом – підсумки 11 вересня

Оригінально 23:00   11.09.2026
Оксана Якушко
Пів тонни тротилу і кривава помста під Харковом – підсумки 11 вересня

Продаж пів тонни тротилу біля частини на Чугуївщині, кривава помста у Хролах, спростування «контролю» РФ над трьома селами та відключення світла у двох районах Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 вересня.

Військового з пів тонни тротилу затримали на Харківщині

СБУ повідомила: командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ намагався нелегально продати вибухівку. За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, підозрюваний розраховував вторгувати 17 тисяч доларів. Вибуховий вантаж він привіз покупцеві в багажнику пікапа. Торгівля відбувалася поблизу військової частини в Чугуївському районі. Там військового й затримали. Йому загрожує до семи років за ґратами. Зараз фігурант у СІЗО.

Пострілом у голову з автомата Калашникова вбили літнього жителя села Хроли в Харківському районі

Нацполіція заявила, що знайшла і зброю, й підозрюваних. А також – з’ясувала їхні мотиви. За версією слідства, стріляв у чоловіка його товариш. Він з’ясував, що колись той ображав його дружину. Дружина вже покійна, проте вдівець вирішив помститися. Він запросив до себе знайомого, який привіз трофейну зброю – знайдений у зоні бойових дій автомат. Разом поїхали до кривдника, вивезли його за межі села та здійснили помсту. Чоловік-месник може сісти на 15 років, його постачальник зброї – на сім.

Села Довжанка, Василівка і Благодатне на Харківщині «м’яко кажучи, не під контролем окупантів»

Про це заявив в етері «Суспільного» Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт”. Згадані населені пункти раніше проголосило захопленими російське командування. Заяви про контроль над ними – це складові інформаційної кампанії РФ про так званий «Вовчанський котел».

Ще низку електричок скасували на Харківщині

“Укрзалізниця” повідомила, що тимчасово не курсуватимуть електропоїзди маршрутом Дніпро-Берестин – через безпекову ситуацію.

Без електрики в суботу будуть жителі в Основ’янському і Слобідському районах Харкова

Через ремонтні роботи знеструмлення триватимуть із 08:00 по 19:00. Перелік адрес – на нашому сайті.

Дощові вихідні прогнозує жителям Харківщини Гідрометцентр

У суботу дощ буде невеликим, у неділю місцями можлива гроза. Удень буде тепло – до 25-27.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 11 вересня:

  1. У Харкові накрили масштабне виробництво підроблених парфумів та косметики
  2. Підземні склади: чому бізнес не використовує цей досвід в Україні
  3. 13 вересня світло вимкнуть у двох районах Харкова: де саме
Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 вересня.".