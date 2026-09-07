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Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   07.09.2026
Оксана Горун
Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії

7 вересня – День військової розвідки України. 7 вересня 2022 року на Харківщині звільнили села Байрак та Нова Гусарівка під Балаклією. У 1945-му в Берліні відбувся Парад Перемоги союзних військ. У 1940-му сталося перше масоване бомбардування Лондона німецькою авіацією. У 1891-му році до Канади прибули перші українці. У 1822-му незалежність проголосила Бразильська імперія. У 1812-му росіяни програли армії Наполеона Бородінську битву. У 1792-му перша група запорізьких козаків переселилася на Кубань.

Свята та пам’ятні дати 7 вересня

7 вересня – День воєнної розвідки України.

У світі – День відмови від військової іграшки або Всесвітній день знищення військової іграшки.

Також сьогодні: Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена, Всесвітній день польової епідеміології, Міжнародний день поліцейського співробітництва, День мережива, День заснування Google.

7 вересня в історії

7 вересня 1792 року перша група запорізьких козаків переселилася на Кубань. Цього дня в Тамані висадився загін під командуванням полковника Сави Білого. Докладніше.

7 вересня 1812 року французька армія під командуванням Наполеона розбила росіян у Бородінській битві (у 125 км від Москви). Докладніше.

7 вересня 1822 року  незалежність проголосила Бразильська імперія. Докладніше.

7 вересня 1891 року до Канади прибули два іммігранти з Івано-Франківської області (на той час – Станіславщини) – Іван Пилипів та Василь Єлиняк. Офіційно вони стали першими українцями в Канаді. Докладніше.

7 вересня 1940 року нацисти провели перше масоване бомбардування Лондона. Докладніше.

7 вересня 1945 року в Берліні відбувся Парад Перемоги союзних військ. У ньому брали участь армії СРСР, США, Великої Британії та Франції.

Трибуна параду перемоги у Берліні
Фото: By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78611900

Його ще називають “забутим парадом” через порівняно невелику увагу до цієї події. Ідею провести спільний парад запропонував Радянський Союз після того, як провів власний парад перемоги в Москві. Британці на той момент вже урочисто маршували Берліном – у липні 1945-го. Від СРСР у параді брав участь маршал Георгій Жуков, але вище військове керівництво союзників не прибуло: не було ані американського генерала Ейзенхауера, ані британського – Бернарда Монтгомері. Вони надіслали своїх представників. У результаті США представляв генерал Джордж Паттон, Велику Британію – генерал-майор Браян Робертсон, а Францію – генерал Марі-П’єр Кеніг.

7 вересня 2022 року на Харківщині звільнили села Байрак та Нова Гусарівка під Балаклією. Докладніше.

Церковне свято 7 вересня

7 вересня вшановують пам’ять мученика СозонтаДокладніше.

Народні прикмети

Якщо ще не почався листопад, то зима буде пізньою й теплою.

Якщо ворони голосно каркають, то погода погіршиться.

Якщо птахи не сідають на землю, то скоро піде дощ.

Дощ, який у цей день почався після обіду, затягнеться надовго.

Що не можна робити 7 вересня

Не можна пускати в ліс дітей.

Не можна вінчатися та хрестити дитину (особливо, якщо в цей день іде дощ).

Не можна підходити близько до водойм.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 вересня – День військової розвідки України. 7 вересня 2022 року на Харківщині звільнили села Байрак та Нова Гусарівка під Балаклією".