Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії

7 вересня – День військової розвідки України. 7 вересня 2022 року на Харківщині звільнили села Байрак та Нова Гусарівка під Балаклією. У 1945-му в Берліні відбувся Парад Перемоги союзних військ. У 1940-му сталося перше масоване бомбардування Лондона німецькою авіацією. У 1891-му році до Канади прибули перші українці. У 1822-му незалежність проголосила Бразильська імперія. У 1812-му росіяни програли армії Наполеона Бородінську битву. У 1792-му перша група запорізьких козаків переселилася на Кубань.

Свята та пам’ятні дати 7 вересня

7 вересня – День воєнної розвідки України.

У світі – День відмови від військової іграшки або Всесвітній день знищення військової іграшки.

Також сьогодні: Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшена, Всесвітній день польової епідеміології, Міжнародний день поліцейського співробітництва, День мережива, День заснування Google.

7 вересня в історії

7 вересня 1792 року перша група запорізьких козаків переселилася на Кубань. Цього дня в Тамані висадився загін під командуванням полковника Сави Білого. Докладніше.

7 вересня 1812 року французька армія під командуванням Наполеона розбила росіян у Бородінській битві (у 125 км від Москви). Докладніше.

7 вересня 1822 року незалежність проголосила Бразильська імперія. Докладніше.

7 вересня 1891 року до Канади прибули два іммігранти з Івано-Франківської області (на той час – Станіславщини) – Іван Пилипів та Василь Єлиняк. Офіційно вони стали першими українцями в Канаді. Докладніше.

7 вересня 1940 року нацисти провели перше масоване бомбардування Лондона. Докладніше.

7 вересня 1945 року в Берліні відбувся Парад Перемоги союзних військ. У ньому брали участь армії СРСР, США, Великої Британії та Франції.

Його ще називають “забутим парадом” через порівняно невелику увагу до цієї події. Ідею провести спільний парад запропонував Радянський Союз після того, як провів власний парад перемоги в Москві. Британці на той момент вже урочисто маршували Берліном – у липні 1945-го. Від СРСР у параді брав участь маршал Георгій Жуков, але вище військове керівництво союзників не прибуло: не було ані американського генерала Ейзенхауера, ані британського – Бернарда Монтгомері. Вони надіслали своїх представників. У результаті США представляв генерал Джордж Паттон, Велику Британію – генерал-майор Браян Робертсон, а Францію – генерал Марі-П’єр Кеніг.

7 вересня 2022 року на Харківщині звільнили села Байрак та Нова Гусарівка під Балаклією. Докладніше.

Церковне свято 7 вересня

7 вересня вшановують пам’ять мученика Созонта. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ще не почався листопад, то зима буде пізньою й теплою.

Якщо ворони голосно каркають, то погода погіршиться.

Якщо птахи не сідають на землю, то скоро піде дощ.

Дощ, який у цей день почався після обіду, затягнеться надовго.

Що не можна робити 7 вересня

Не можна пускати в ліс дітей.

Не можна вінчатися та хрестити дитину (особливо, якщо в цей день іде дощ).

Не можна підходити близько до водойм.