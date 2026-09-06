«Заробив» майже 200 тис. грн на ремонті дороги – судитимуть підприємця
Ексдиректору підприємства повідомили про підозру щодо присвоєння бюджетних коштів на ремонт дороги, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У липні 2023 року комунальне підприємство у Берестині та приватна фірма уклали договір на проведення капремонту дороги. Але директор фірми-підрядника організував роботи значно менше, ніж це передбачала угода.
Натомість він задекларував в акті приймання виконаних робіт неправдиві відомості: удвічі завищив обсяги використаного матеріалу. Надалі на підставі цього підробленого документа очільник фірми отримав повну оплату за договором.
Майже 200 тис. гривень — стільки безпідставно одержав підрядник.
Наразі фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання. Також прокурори подали позов, щоб підприємець повністю відшкодував привласнені кошти.