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«Заробив» майже 200 тис. грн на ремонті дороги – судитимуть підприємця

Події 21:14   06.09.2026
Оксана Якушко
«Заробив» майже 200 тис. грн на ремонті дороги – судитимуть підприємця

Ексдиректору підприємства повідомили про підозру щодо присвоєння бюджетних коштів на ремонт дороги, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У липні 2023 року комунальне підприємство у Берестині та приватна фірма уклали договір на проведення капремонту дороги. Але директор фірми-підрядника організував роботи значно менше, ніж це передбачала угода.

Натомість він задекларував в акті приймання виконаних робіт неправдиві відомості: удвічі завищив обсяги використаного матеріалу. Надалі на підставі цього підробленого документа очільник фірми отримав повну оплату за договором.

Майже 200 тис. гривень — стільки безпідставно одержав підрядник.

Наразі фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання. Також прокурори подали позов, щоб підприємець повністю відшкодував привласнені кошти.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 21:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексдиректору підприємства повідомили про підозру щодо присвоєння бюджетних коштів на ремонт дороги, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".