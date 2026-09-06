Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що влада знайшла, як відремонтувати покрівлю у старовинному будинку на вулиці Воробйова, що зазнав руйнувань через обстріли росіян.

Проблема із ремонтом будинку виникла через те, що він перебуває у державній власності – у Міністерстві освіти та науки.

«Звичайно, що весь житловий фонд має бути у власності територіальної громади, щоб вона повноцінно мала змогу нести за нього відповідальність і витрачати кошти. Зараз ані ХОВА, ані Харківська міськрада юридично не можуть спрямувати туди кошти. Не можуть, тому що є це власність держави», – пояснив юридичні тонкощі очільник ХОВА.

Але в обладміністрації знайшли вихід із цієї ситуації, розуміючи, що у будівлі необхідно полагодити покрівлю, після чого мешканці можуть зробити ремонти і до початку опалювального сезону повернутися до своїх квартир.

«Тому наше завдання було різними способами тут, на місцях, забезпечити ремонт покрівлі. Ми це зробили, і я дуже сподіваюся, що до 15 листопада, як декларують підрядні організації, зможуть повністю провести ремонт покрівлі цього будинку», – заявив Синєгубов.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, харківська міськрада готова фінансово допомогти відновити житловий будинок на вул. Воробйова, 10, це пам’ятка архітектури місцевого значення, пошкоджений внаслідок російських обстрілів, заявив мер Ігор Терехов.