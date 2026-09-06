Live

Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада

Суспільство 13:58   06.09.2026
Оксана Якушко
Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що влада знайшла, як відремонтувати покрівлю у старовинному будинку на вулиці Воробйова, що зазнав руйнувань через обстріли росіян.

Проблема із ремонтом будинку виникла через те, що він перебуває у державній власності – у Міністерстві освіти та науки.

«Звичайно, що весь житловий фонд має бути у власності територіальної громади, щоб вона повноцінно мала змогу нести за нього відповідальність і витрачати кошти. Зараз ані ХОВА, ані Харківська міськрада юридично не можуть спрямувати туди кошти. Не можуть, тому що є це власність держави», – пояснив юридичні тонкощі очільник ХОВА.

Але в обладміністрації знайшли вихід із цієї ситуації, розуміючи, що у будівлі необхідно полагодити покрівлю, після чого мешканці можуть зробити ремонти і до початку опалювального сезону повернутися до своїх квартир.

«Тому наше завдання було різними способами тут, на місцях, забезпечити ремонт покрівлі. Ми це зробили, і я дуже сподіваюся, що до 15 листопада, як декларують підрядні організації, зможуть повністю провести ремонт покрівлі цього будинку», – заявив Синєгубов.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, харківська міськрада готова фінансово допомогти відновити житловий будинок на вул. Воробйова, 10, це пам’ятка архітектури місцевого значення, пошкоджений внаслідок російських обстрілів, заявив мер Ігор Терехов.

Читайте також: Чугуїв після смертельної атаки: мер міста показала наслідки удару БпЛА

Автор: Оксана Якушко

Популярно

ЗСУ відвойовують позиції біля кордону з РФ на Харківщині – ISW
ЗСУ відвойовують позиції біля кордону з РФ на Харківщині – ISW
06.09.2026, 15:19
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 вересня 2026: яке свято та день в історії
06.09.2026, 06:00
Коли добудують перший дитсадок у Дергачах – Синєнубов (відео)
Коли добудують перший дитсадок у Дергачах – Синєнубов (відео)
06.09.2026, 12:34
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
05.09.2026, 13:00
Швидку з медиками атакували росіяни на Харківщині: подробиці (фото, відео)
Швидку з медиками атакували росіяни на Харківщині: подробиці (фото, відео)
06.09.2026, 11:40
Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада
Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада
06.09.2026, 13:58

Новини за темою:

06.09.2026
Коли добудують перший дитсадок у Дергачах – Синєнубов (відео)
04.09.2026
Квартири для ВПО у Змієві по $120 тисяч: Синєгубов відповів на публікацію ХАЦ
04.09.2026
Зима буде найважчою: Синєгубов закликав підготувати житло до відключень
04.09.2026
Затримка грошей на відновлення будинків у Харкові та області: пояснення ХОВА
04.09.2026
“Я за цей напрямок спокійний” – Синєгубов про Козачу Лопань (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 13:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що влада знайшла, як відремонтувати покрівлю у старовинному будинку на вулиці Воробйова, що зазнав руйнувань через обстріли росіян.".