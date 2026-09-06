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Коли добудують перший дитсадок у Дергачах – Синєнубов (відео)

Суспільство 12:34   06.09.2026
Оксана Якушко
Олена Нагорна
Коли добудують перший дитсадок у Дергачах – Синєнубов (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що дитсадок у Дергачах хочуть добудувати до кінця 2026 року.

«Щодо кількості дітей, чесно, не пригадую, скільки це буде (на скількох дітей розрахований – прим. ред.), але точно понад 200 дітей в одну зміну. Хочемо завершити до кінця цього року», – заявив на брифінгу очільник ХОВА.

Він не виключає, що після завершення будівництва у цей підземний дитячий заклад будуть возити дітей і харків’яни.

«Коли з’являється такий інфраструктурний об’єкт у вигляді захисної споруди у тій чи іншій громаді, то її використовують не лише для контингенту конкретно цієї школи, на базі якої вона збудована. Що стосується дитячого садочку, який ми збудували у Пісочині, то у цей дошкільний навчальний заклад реєстрували дітей навіть із Харкова. Тобто сім’ї з Харкова готові возити туди дітей, залишати, тому що альтернатив немає. Зараз будується перший підземний садочок в Харкові для наших маленьких харківців. І мені б хотілося, і меру, щоб їх були десятки, але у нас обмежене фінансування наразі», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що дитсадок у Дергачах хочуть добудувати до кінця 2026 року.".