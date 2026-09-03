Сьогодні 3 вересня 2026: яке свято та день в історії

3 вересня 1189 року коронували короля Англії Річарда I (Левове Серце). У 1783-му Велика Британія та її колишні колонії підписали Паризький договір, згідно з яким британці визнали незалежність США. У 1791-му у Франції затвердили першу конституцію. У 1914-му Українські січові стрільці склали присягу на вірність Австро-Угорської імперії. У 1943-му в Другій світовій війні капітулювала Італія. У 1981-му набула чинності Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). У 2024-му російська армія завдала ракетного удару по Полтаві, вбивши 58 людей.

Свята та пам’ятні дати 3 вересня

3 вересня у світі – День відкриття унікальності ДНК.

Також сьогодні: День хмарочоса, День народження бюстгальтера.

3 вересня в історії

3 вересня 1189 року коронували короля Англії Річарда I, який більш відомий на своє прізвисько – “Левове Серце”. Докладніше.

3 вересня 1783 року завершилася Війна за незалежність США, що тривала з 1775-го. Докладніше.

3 вересня 1791 року затвердили першу конституцію Франції – тоді ще не республіки, а королівства. Докладніше.

3 вересня 1914 року добровольчий легіон Українських Січових Стрільців, який створили у серпні у Львові, прийняв присягу на вірність Австро-Угорській імперії.

3 вересня 1943 року Італія капітулювала у Другій світовій війні. Перед цим у країні стався заколот проти “дуче” Беніто Муссоліні – його усунули від влади. Докладніше.

3 вересня 1981 року набула чинності Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Її ухвалили майже за два роки до цього — 18 грудня 1979 року.

“Метою Конвенції є ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок як де-юре, так і де-факто… Основною вимогою до держав-учасниць є “втілення принципу рівності чоловіків і жінок у їхніх національних конституціях або іншому відповідному законодавстві” та “забезпечення… практичної реалізації цього принципу». Ця вимога практичної реалізації рівності чітко вказує на те, що Конвенція передбачає суттєву рівність між жінками та чоловіками у користуванні всіма правами людини”, – пояснює завдання документа голова Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у 2007–2008 роках Дубравка Шимонович.

Документ всеосяжний і прописує різні можливі форми та сфери дискримінації. У ньому йдеться не лише про очевидні речі, наприклад, торгівлю жінками або їхню експлуатацію для проституції, а й про сімейне виховання, розуміння материнства, рівні права щодо громадянства дітей (не тільки за громадянством батька, а й матері) тощо.

“В окремому положенні держави-учасниці зобов’язані змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок з метою досягнення ліквідації упереджень, звичаїв та всіх інших практик, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності або переваги будь-якої зі статей або на стереотипних ролях чоловіків і жінок”, – зазначає Дубравка Шимонович.

Докладно про конвенцію – у відео ООН.

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3 вересня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Полтаві, який забрав десятки життів. Докладніше.

Церковне свято 3 вересня

3 вересня вшановують пам’ять священномученика Анфима, єпископа Нікомедійського, і з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни, діви, і Євфимія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 3 вересня після обіду піде дощ, то погода зіпсується надовго.

Грім у цей день – до теплої осені.

Якщо погода хороша, то весна буде пізньою.

Що не можна робити 3 вересня

Не можна залишати в домі безлад.

День не підходить для освідчення.

Не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу.