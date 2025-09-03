Live
Сьогодні 3 вересня: який день в історії

Календар 06:00   03.09.2025
Оксана Горун
3 вересня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Полтаві, вбивши 58 людей. У 1943-му в Другій світовій війні капітулювала Італія. У 1914-му Українські січові стрільці склали присягу на вірність Австро-Угорської імперії. У 1791-му у Франції затвердили першу конституцію. У 1783-му Велика Британія та її колишні колонії підписали Паризький договір, згідно з яким британці визнали незалежність США. У 1189-му коронували короля Англії Річарда I (Левове Серце).

Свята та пам’ятні дати 3 вересня

3 вересня у світі – Всесвітній день пошуку талантів (відзначають у першу середу вересня).

Також сьогодні: День відкриття унікальності ДНК, День хмарочоса, День народження бюстгальтера.

3 вересня в історії

3 вересня 1189 року коронували короля Англії Річарда I, який більш відомий на своє прізвисько – “Левове Серце”. Докладніше.

3 вересня 1783 року завершилася Війна за незалежність США, що тривала з 1775-го. Докладніше.

3 вересня 1791 року затвердили першу конституцію Франції – тоді ще не республіки, а королівства. Докладніше.

3 вересня 1914 року добровольчий легіон Українських Січових Стрільців, який створили у серпні у Львові, прийняв присягу на вірність Австро-Угорській імперії.

3 вересня 1943 року Італія капітулювала у Другій світовій війні. Перед цим у країні стався заколот проти “дуче” Беніто Муссоліні – його усунули від влади. Докладніше.

Останнє прижиттєве фото Беніто Муссоліні. Джерело: http://famiglieditalia.files.wordpress.com

3 вересня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по військовій частині А3990 у Полтаві. На її території знаходиться 179-й навчальний центр військ зв’язку та Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

“Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами”, – повідомила   пресслужба Міністерства оборони України того дня.

ракетний удар по Полтаві 3 вересня 2024

Офіс Генерального прокурора України поінформував: ЗС РФ били двома балістичними ракетами “Іскандер-М”. Вони влучили у військовий навчальний заклад, зачепивши й лікарню поруч. Протягом двох діб на місці розбирали завали. Коли розбір завершили, 5 вересня 2024 року, начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що загинуло 55 осіб, травмовані – 328.

“У медустановах перебувають 38 осіб у тяжкому стані, 27 – у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно”, – писав Пронін.

Але цим кількість жертв не обмежилася. Уже 8 вересня начальник ОВА поінформував: ще троє тяжко поранених у результаті ракетного удару померли в лікарнях. Число загиблих зросло до 58.

Церковне свято 3 вересня

3 вересня вшановують пам’ять священномученика Анфима, єпископа Нікомедійського, і з ним мучеників Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мигдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зинона, Домни, діви, і Євфимія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 3 вересня після обіду піде дощ, то погода зіпсується надовго.

Грім у цей день  – до теплої осені.

Якщо погода хороша, то весна буде пізньою.

Що не можна робити 3 вересня

Не можна залишати в домі безлад.

День не підходить для освідчення.

Не можна відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Автор: Оксана Горун
