Трамваї та тролейбуси в Харкові 12 червня підуть не маршрутом – мерія

Зміни стосуватимуться маршрутів, які йдуть від Одеської до вулиці Мухачова. Вони будуть актуальними з 9:00 до 12:00 12 червня.

“Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола “Вул. Одеська” до вул. Мухачова, а також тролейбусів на вул. Павла Тичини, вул. Деповській та вул. Південнопроектній буде припинений з 9:00 до 19:00 12 червня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ “Харківобленерго”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Маршрути зміняться так:

трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість розворотного кола “Вул. Одеська”);

тролейбус №6 – від розворотного кола “Вул. Університетська” до розворотного кола “Парк Зустріч”.

Також на цей час запустять тимчасовий автобус – від Одеської до Мухачова проспектом Байрона та вул. Морозова.