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Трамваї та тролейбуси в Харкові 12 червня підуть не маршрутом – мерія

Транспорт 20:45   11.06.2026
Оксана Горун
Трамваї та тролейбуси в Харкові 12 червня підуть не маршрутом – мерія

Зміни стосуватимуться маршрутів, які йдуть від Одеської до вулиці Мухачова. Вони будуть актуальними з 9:00 до 12:00 12 червня.

Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола “Вул. Одеська” до вул. Мухачова, а також тролейбусів на вул. Павла Тичини, вул. Деповській та вул. Південнопроектній буде припинений з 9:00 до 19:00 12 червня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ “Харківобленерго”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Маршрути зміняться так:

  • трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість розворотного кола “Вул. Одеська”);
  • тролейбус №6 – від розворотного кола “Вул. Університетська” до розворотного кола “Парк Зустріч”.

Також на цей час запустять тимчасовий автобус – від Одеської до Мухачова проспектом Байрона та вул. Морозова.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 20:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміни стосуватимуться маршрутів, які йдуть від Одеської до вулиці Мухачова. Вони будуть актуальними з 9:00 до 12:00 12 червня".