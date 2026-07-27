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ХарківПрайд-2026 анонсували ЛГБТ-активісти: буде марш і збір для СОУ

Суспільство 16:13   27.07.2026
Вікторія Яковенко
ХарківПрайд-2026 анонсували ЛГБТ-активісти: буде марш і збір для СОУ Фото: KharkivPride

Цьогоріч ХарківПрайд запланований з 5 до 12 вересня. ЛГБТ-активісти акцентують: зберуться разом, щоб нагадати: рівність і права людини не можуть чекати, а українське законодавство досі потребує змін.

«ХарківПрайд стане простором для розмов про визнання сімейних партнерств, ефективне розслідування злочинів на ґрунті ненависті, недопущення дискримінаційних законодавчих ініціатив та право ЛГБТК+ людей жити відкрито, безпечно й з повними правами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5-6 вересня відбудеться благодійно-освітній ПрайдФест, а 12 числа – марш ХарківПрайду.

Детальну програму обіцяють опублікувати незабаром.

«Під час ХарківПрайду також триватиме благодійний збір на підтримку Сил оборони України. Усі події відбудуться з дотриманням вимог воєнного часу та у співпраці з Національною поліцією. Безпека учасниць і учасників залишається нашим пріоритетом», – додали активісти.

Нагадаємо, торік під час ХарківПрайду не минулося без інцидентів – у центрі міста сталася штовханина. Що стало причиною, чому ЛГБТ-активісти готували звернення до поліції та яка позиція «Правої молоді» – читайте тут.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч ХарківПрайд запланований з 5 до 12 вересня.".