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Боєприпас від БпЛА здетонував на даху: чоловік постраждав на Харківщині

Суспільство 14:42   27.07.2026
Вікторія Яковенко
Боєприпас від БпЛА здетонував на даху: чоловік постраждав на Харківщині

На Харківщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав 23-річний чоловік.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що НП сталася ввечері 26 липня в селищі Золочів.

«Попередньо встановлено, що здетонував, ймовірно, боєприпас від ворожого безпілотника, який залишався на покрівлі господарської будівлі після раніше завданого ЗС РФ удару», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок вибуху поранення отримав 23-річний місцевий житель. З тілесними ушкодженнями його шпиталізували.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчі внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

мужчина пострадал из-за детонации БпЛА на Харьковщине

Нагадаємо, у Золочівській громаді 24 липня підірвалася на вибухівці автівка «Нива». Поранення отримав керівник місцевого сільськогосподарського підприємства, постраждали два сільгоспвиробника. Інцидент стався біля села Березівка.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 14:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав 23-річний чоловік.".