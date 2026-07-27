Боєприпас від БпЛА здетонував на даху: чоловік постраждав на Харківщині

На Харківщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав 23-річний чоловік.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що НП сталася ввечері 26 липня в селищі Золочів.

«Попередньо встановлено, що здетонував, ймовірно, боєприпас від ворожого безпілотника, який залишався на покрівлі господарської будівлі після раніше завданого ЗС РФ удару», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок вибуху поранення отримав 23-річний місцевий житель. З тілесними ушкодженнями його шпиталізували.

Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчі внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Нагадаємо, у Золочівській громаді 24 липня підірвалася на вибухівці автівка «Нива». Поранення отримав керівник місцевого сільськогосподарського підприємства, постраждали два сільгоспвиробника. Інцидент стався біля села Березівка.