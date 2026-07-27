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“Молния” атакувала вночі Харків – деталі

Події 07:14   27.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Молния” атакувала вночі Харків – деталі

Вночі 27 липня близько 00:15 росіяни вдарили по Харкову. 

Мер Ігор Терехов уточнив: по місту ударив ворожий БпЛА типу “молния”. “Приліт” зафіксували у Слобідському районі.

“Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА типу «молния» у фасад будівлі, що не експлуатується”, – додав міський голова.

Інформації про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури немає.

Зазначимо, тривога у Харкові цієї ночі лунала двічі – з 00:03 до 03:40 та з 03:49 до 06:48. Основною загрозою стали безпілотники. Також по області ворог бив із РСЗВ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 07:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 27 липня близько 00:15 росіяни вдарили по Харкову. ".