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Припинити косити “під нуль” траву в Харкові просять Терехова

Суспільство 15:08   26.07.2026
Оксана Горун
Припинити косити “під нуль” траву в Харкові просять Терехова

Петиція, присвячена вічній темі боротьби за газони в Харкові, всього за три дні набрала понад 400 голосів.

До міської влади у форматі петиції на сайті міськради звернулася Катерина Внукова.

“Шановний міський голово та депутати Харківської міської ради! Просимо припинити практику суцільного викошування трави в Харкові та перейти до сучасного екологічного догляду за зеленими зонами. Регулярне скошування “під нуль” знищує біорізноманіття, пересушує ґрунт, посилює спеку та пил”, – аргументує авторка петиції.

Внукова також послалася на Правила утримання зелених насаджень, згідно з якими лугові газони необхідно косити лише один-два рази за сезон.

“Просимо: 1)припинити суцільний покіс природного різнотрав’я; 2) косити лугові ділянки 1–2 рази на сезон; 3) не косити під час спеки та посухи; 4) запровадити сучасні екологічні стандарти догляду за зеленими зонами. Харків має бути зеленим, комфортним і кліматично стійким містом”, – підкреслила Внукова

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Зазначимо, тема косіння газонів у Харкові давно викликає бурхливі дискусії в соцмережах. Думки мешканців розділилися: частина підтримує комунальників у їхньому прагненні максимально коротко стригти траву в місті, частина – наполягає, що це варварство. Позицію “за траву” поділяє біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.Сковороди Юрій Бенгус. Він, зокрема, зазначає, що замість викошених лучних трав проростає алергенна амброзія.

Щоб керівництво Харкова розглянуло петицію про газони, вона має за 90 днів зібрати 5000 підписів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 15:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петиція, присвячена вічній темі боротьби за газони в Харкові, всього за три дні набрала понад 400 голосів".