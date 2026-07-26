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Ремонт у котів: у Харкові оновили приміщення Центру поводження з тваринами

Суспільство 12:01   26.07.2026
Оксана Горун
Ремонт у котів: у Харкові оновили приміщення Центру поводження з тваринами Фото: пресслужба ХМР

Відновлювальні роботи провели в будиночку для котів. Подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Зокрема, комунальники пофарбували стіни та стелю в десяти вольєрах, коридорах та інших приміщеннях. Також вони замінили світильники та відремонтували п’ять літніх вольєрів для вигулу котів”, – поінформували в мерії.

ремонт у Центрі поводження з тваринами у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, вночі 5 березня Центр поводження з тваринами постраждав від атаки російського безпілотника. Тоді комунальне підприємство повідомило: найбільші пошкодження отримав “Будинок котів”. Там вилетіли вікна, посипалася стеля, розбилися світильники. У Центрі мешкає близько 500 котів і собак. Охочі забрати вихованця можуть відвідати центр щодня, з 9:00 до 16:00, за адресою: пр. Аерокосмічний, 358.

Рудий кіт у центрі поводження з тваринами
Фото: пресслужба ХМР

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ремонт у Центрі поводження з тваринами у Харкові 3
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 12:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлювальні роботи провели в будиночку для котів. Подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради".