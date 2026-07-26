Дрон влучив по автівці в Харкові: водій у лікарні

Під ранок 26 липня у Харкові росіяни атакували цивільний транспорт.

“Маємо інформацію про влучання ударного БПЛА в Шевченківському районі міста. Дрон влучив у автомобіль. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Медики надають їй необхідну допомогу“, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: постраждалому водієві 43 роки, його госпіталізували.

Харківські телеграм-канали повідомили про те, що дрон ударив по вантажівці місцевого хлібозаводу.

Відео: Kharkiv 1654

Зазначимо, повітряна тривога в Харкові тривала практично всю ніч. Під ранок вона також була актуальною.