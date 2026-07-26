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Семеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині за добу – Синєгубов

Події 08:56   26.07.2026
Оксана Горун
Семеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині за добу – Синєгубов

У Харкові поранений водій, в області серед постраждалих – 17-річний хлопець. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу.

Російська армія вдарила по Харківщині чотирма ракетами, трьома КАБами та більш як півсотнею безпілотників різних типів.

Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, зокрема дитина. У м. Дергачі постраждали чоловіки 60 і 61 років; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 45-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали жінки 76 і 71 років; у сел. Старий Салтів поранено 17-річного хлопця; у м. Харків зазнав поранень 43-річний чоловік“, – перелічив Синєгубов.

Ракетного удару росіяни завдали 25 липня Балаклії. Там пошкоджені п’ять складів елеватора, а також приватні будинки, склади, електромережі та залізнична інфраструктура. По АЗС прилетіло в Богодухівському районі (у Валках, Шарівці, селах Корсунівка та Гонтів Яр). У різних населених пунктах області пошкоджені будинки, автівки та складські приміщення.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 08:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поранений водій, в області серед постраждалих – 17-річний хлопець. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу".