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Семь человек пострадали от обстрелов на Харьковщине за сутки — Синегубов

Происшествия 08:56   26.07.2026
Оксана Горун
Семь человек пострадали от обстрелов на Харьковщине за сутки — Синегубов

В Харькове ранен водитель, в области среди пострадавших — 17-летний парень. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.

Российская армия ударила по Харьковщине четырьмя ракетами, тремя КАБами и более чем полусотней беспилотников различных типов.

«В результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе ребенок, — написал Синегубов. — В Дергачах пострадали мужчины 60 и 61 лет; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 45-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали женщины 76 и 71 года; в пос. Старый Салтов ранен 17-летний парень; в г. Харьков получил ранения 43-летний мужчина«, — перечислил Синегубов.

Ракетный удар россияне нанесли 25 июля по Балаклее. Там повреждены пять складов элеватора, а также частные дома, склады, электросети и железнодорожная инфраструктура. По  АЗС прилетело в Богодуховском районе (в Валках, Шаровке, селах Корсуновка и Гонтов Яр). В различных населенных пунктах области повреждены дома, автомобили и складские помещения.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 08:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ранен водитель, в области среди пострадавших — 17-летний парень. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки".