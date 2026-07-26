Семь человек пострадали от обстрелов на Харьковщине за сутки — Синегубов

В Харькове ранен водитель, в области среди пострадавших — 17-летний парень. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.

Российская армия ударила по Харьковщине четырьмя ракетами, тремя КАБами и более чем полусотней беспилотников различных типов.

«В результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе ребенок, — написал Синегубов. — В Дергачах пострадали мужчины 60 и 61 лет; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 45-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали женщины 76 и 71 года; в пос. Старый Салтов ранен 17-летний парень; в г. Харьков получил ранения 43-летний мужчина«, — перечислил Синегубов.

Ракетный удар россияне нанесли 25 июля по Балаклее. Там повреждены пять складов элеватора, а также частные дома, склады, электросети и железнодорожная инфраструктура. По АЗС прилетело в Богодуховском районе (в Валках, Шаровке, селах Корсуновка и Гонтов Яр). В различных населенных пунктах области повреждены дома, автомобили и складские помещения.