«Смотрите, мы живы!»: как восстанавливают дом на Северной Салтовке (видео)

Многоэтажка по улице Натальи Ужвий на Северной Салтовке, поврежденная российскими обстрелами в марте 2022 года, постепенно восстанавливается. О разрушениях, ремонте и возвращении людей рассказал МГ «Объектив» жилец дома Константин.

По данным, опубликованным на портале Dream, дом получил значительные повреждения в результате попаданий российских боеприпасов. В частности, были частично разрушены конструкции первого подъезда с шестого по технический этаж, перекрытия восьмого и девятого этажей, несущие стены и кровля. Также повреждения получили фасад и окна.

Константин, жилец дома, не выезжал с Северной Салтовки и вместе с матерью пережил самые интенсивные обстрелы.

«Царствие небесное моей маме, мы с ней здесь пережили все эти бомбежки… Конечно, без слез не вспоминаешь, как снаряды разрывались в соседних домах. Ну, деваться было некуда, нужно было держать себя в руках», — поделился воспоминаниями Константин.

После обстрелов жильцы следили за состоянием дома и поддерживали связь с коммунальными службами, чтобы избежать аварий из-за поврежденных сетей. «Следили, со службами связывались, чтобы не было подачи газа, света», — рассказывает мужчина.

По словам Константина, дом получил настолько сильные разрушения, что его неоднократно показывали в новостях. Часть здания, говорит он, «будто отсекло огромным топором», а стена долгое время держалась почти чудом.

«По второму подъезду тоже ударила авиабомба, на девятом этаже была повреждена квартира. Мы с женой встретились с владелицей квартиры, она лично нашла кусочек авиабомбы, знаете, вот размером с две мужские ладони. И высотой, ну, сантиметра три-четыре точно. Килограмм где-то так семь, потому что я в руках держал, и он довольно увесистый был», — вспоминает Константин.

Также мужчина рассказал о попадании снаряда в крышу четвертого подъезда, в результате чего была повреждена лифтовая шахта.

Капитальный ремонт начался в мае 2024 года, сейчас продолжаются фасадные работы.

Проект восстановления, по данным портала Dream, предусматривает демонтаж поврежденных конструкций, ремонт и восстановление стен, перекрытий и кровли, а также балконов. Кроме этого, планируется замена окон и дверей, восстановление инженерных сетей, вентиляции и лифтового оборудования.

Отдельно предусмотрены внутренние отделочные работы, очистка помещений и благоустройство территории. Согласно проекту восстановления, в квартирах планируют установить новые входные и межкомнатные двери, а также металлопластиковые окна и балконы с двухкамерными стеклопакетами.

Константин рассказал, что уже были проведены внутренние работы: восстановили холодные зоны, отстроили поврежденные лифтовые шахты и установили новые лифты, замазали микротрещины, которые, по словам мужчины, зимой были очень ощутимы.

«Мы очень рады, что за нас взялись! Восстановление домов на Северной Салтовке — это пример для всего города. Смотрите: мы живы! И своим примером можем оживить весь Харьков», — говорит мужчина.

По словам Константина, в половину дома уже вернулись жильцы около 70–80 квартир. Другая заселяется медленнее — люди постепенно возвращаются домой.