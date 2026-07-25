Live

В Харькове тушили масштабный пожар в частном секторе, есть погибший (видео)

Происшествия 13:29   25.07.2026
Елена Нагорная
В Харькове тушили масштабный пожар в частном секторе, есть погибший (видео)

Утром 25 июля в Холодногорском районе Харькова произошел масштабный пожар на территории частного домовладения. Погиб 40-летний мужчина.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 06:24. На место выехали четыре отделения спасателей на автоцистернах, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли по вызову, огонь уже охватил гараж и крышу жилого дома. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Во время тушения огня внутри гаража обнаружили тело 40-летнего мужчины.

Огнеборцы локализовали пожар в 08:20, а в 10:31 полностью его ликвидировали. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электросети.

Читайте также: Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное за 25 июля: скончался водитель, Дергачи обесточены
Новости Харькова — главное за 25 июля: скончался водитель, Дергачи обесточены
25.07.2026, 13:35
Сутки обстрелов: удар по АЗС на трассе Харьков-Киев, «прилет» в Богодухове
Сутки обстрелов: удар по АЗС на трассе Харьков-Киев, «прилет» в Богодухове
25.07.2026, 09:20
«Уже спасает жизнь»: как защищают прифронтовые вокзалы от FPV (фото)
«Уже спасает жизнь»: как защищают прифронтовые вокзалы от FPV (фото)
24.07.2026, 14:10
Атаки дронов на авто в Харькове: второй водитель скончался в больнице
Атаки дронов на авто в Харькове: второй водитель скончался в больнице
25.07.2026, 10:36
В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты
В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты
24.07.2026, 20:56
Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
24.07.2026, 21:51

Новости по теме:

25.07.2026
«Потому что «не лететь же обратно»: российский FPV-дрон убил доцента ХАИ
25.07.2026
Ракетный удар нанесли военные РФ по Балаклее — били по предприятию и домам
25.07.2026
Отец насиловал дочь с умственной отсталостью, их ребенок умер — приговор суда
25.07.2026
Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие
25.07.2026
Атаки дронов на авто в Харькове: второй водитель скончался в больнице


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове тушили масштабный пожар в частном секторе, есть погибший (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 13:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 июля в Холодногорском районе Харькова произошел масштабный пожар на территории частного домовладения. Погиб 40-летний мужчина.".