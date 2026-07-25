В Харькове тушили масштабный пожар в частном секторе, есть погибший (видео)

Утром 25 июля в Холодногорском районе Харькова произошел масштабный пожар на территории частного домовладения. Погиб 40-летний мужчина.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 06:24. На место выехали четыре отделения спасателей на автоцистернах, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли по вызову, огонь уже охватил гараж и крышу жилого дома. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Во время тушения огня внутри гаража обнаружили тело 40-летнего мужчины.

Огнеборцы локализовали пожар в 08:20, а в 10:31 полностью его ликвидировали. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электросети.