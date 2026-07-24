Новости Харькова — главное 24 июля: как прошла ночь

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07:15

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь

Тревогу в Харькове и области дали в 00:09. Тогда с севера в сторону города начали лететь БпЛА. Вскоре количество ударных беспилотников увеличилось, как минимум до 5, писали мониторинговые ТГ-каналы. Все они взяли курс на север Харькова.

Вскоре мониторы написали о сбитии БпЛА в пригороде. После 03:00 на регион полетели КАБы – также с севера. До самого утра в регионе продолжали кружить беспилотники, некоторые даже просочились в город. Однако информации о «прилетах» не было. Отбой дали в 06:03, а уже в 07:08 тревогу возобновили – вновь из-за угрозы БпЛА.