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Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб

Украина 08:12   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 штурмов врага около Волчанска, Вильчи, Старицы, Лимана, а также в направлении Хатнего.

На Купянском – ни одной атаки оккупантов не зафиксировали.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 93 авиационных ударов, во время которых сбросил 308 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 463 дрона-камикадзе и осуществили 3230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.".