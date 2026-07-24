Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 штурмов врага около Волчанска, Вильчи, Старицы, Лимана, а также в направлении Хатнего.

На Купянском – ни одной атаки оккупантов не зафиксировали.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 93 авиационных ударов, во время которых сбросил 308 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 463 дрона-камикадзе и осуществили 3230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян: