Руководство КП в Харькове отдавало тендеры «своим» за 25% отката — прокуратура

Руководству одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета инкриминируют систематическое получение откатов от подрядчиков. Троим чиновникам сообщили о подозрении.

По данным следствия, организовал схему первый замдиректора КП, который привлек главного инженера и начальника производственной службы. Сообщники распределили роли: от подготовки дефектных актов и смет под заранее определенные фирмы до контроля выполнения договоренностей, информирует областная прокуратура.

«Нужным» компаниям обеспечивали победу в тендерах, заключение договоров, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и быстрое перечисление бюджетных средств. За это требовали от 10% до 25% от стоимости каждой сделки.

Схема действовала с января по май 2026 года. В этот период служащие содействовали частным фирмам в закупке услуг по ремонту освещения и поставке электрооборудования. Всего дельцы получили и распределили между собой почти 200 тысяч гривен откатов.

Троим чиновникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, повторно). В суде прокурор будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц.

Как сообщала МГ «Объектив», земельный участок по улице Большая Кольцевая, который в 2008 году передали предпринимателю для строительства станции технического обслуживания, кафе и магазина сопутствующих товаров, вернется в собственность громады Харькова.