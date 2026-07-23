За 18 лет не начал строительство: землю забрали у предпринимателя в Харькове

Земельный участок по улице Большая Кольцевая, который в 2008 году передали предпринимателю для строительства станции технического обслуживания, кафе и магазина сопутствующих товаров, вернется в собственность громады Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, несмотря на условия договора аренды, за 18 лет к строительству так и не приступили. Земля, отведенная для развития городской инфраструктуры, фактически не использовалась по целевому назначению, подчеркнули правоохранители.

«Владелец земли — Харьковский городской совет — рассчитывал не только на поступление арендной платы, но и на реализацию проекта, ради которого передали участок в пользование. Однако свои обязательства арендатор не выполнил», – добавили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд, чтобы вернуть громаде участок более чем за 1,8 млн грн.

Предприниматель же просил суд обязать городской совет рассмотреть вопрос о продлении срока строительства и аренды земли. Однако ему отказали, а иск прокуратуры удовлетворен полностью.

Напомним, в Лозовском районе прокуратура через суд вернула в собственность государства земли водного фонда, которые были незаконно приватизированы и перепроданы харьковчанке. Речь идет о прибрежной полосе реки Берека, которая является притоком Северского Донца.