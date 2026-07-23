За 18 років не розпочав будівництво: землю забрали у підприємця в Харкові

Земельна ділянка по вулиці Великій Кільцевій, яку ще у 2008 році передали підприємцю для будівництва станції технічного обслуговування, кафе-бістро та магазину супутніх товарів, повернеться у власність громади Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, попри умови договору оренди, за 18 років будівництво так і не розпочали. Земля, відведена для розвитку міської інфраструктури, фактично не використовувалася за цільовим призначенням, підкреслили правоохоронці.

«Власник землі — Харківська міська рада — розраховував не лише на надходження орендної плати, а й на реалізацію проєкту, задля якого ділянку передали в користування. Однак свої зобов’язання орендар не виконав», – додали в прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулись до суду, щоб повернути громаді ділянку за понад 1,8 млн грн.

Підприємець же просив суд зобов’язати міську раду розглянути питання щодо продовження строку будівництва та оренди землі. Однак йому відмовили, а позов прокуратури задоволено повністю.

Нагадаємо, у Лозівському районі прокуратура через суд повернула у власність держави землі водного фонду, які були незаконно приватизовані та перепродані харків’янці. Йдеться про прибережну смугу річки Берека, що є притокою Сіверського Дінця.