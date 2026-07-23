Смертельна аварія у Харкові: мотоцикліст збив пішохода – поліція (фото)

ДТП, внаслідок якої загинув пішохід, сталася на Новоіванівському мосту напередодні, 22 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що 35-річний водій мотоцикла Yamaha наїхав на 64-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину у місці, де пішохідний перехід відсутній. Після цього мотоцикл втратив керування та зіткнувся з електровелосипедом Kelb Bike під керуванням 44-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку», – розповіли правоохоронці.

Унаслідок аварії пішохід загинув на місці. Водії мотоцикла та електровелосипеда отримали тілесні ушкодження. Обох шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 20 липня близько опівночі у Салтівському району за порушення комендантської години копи зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Чоловік намагався «відкупитися».