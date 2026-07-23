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Новини Харкова — головне 23 липня: як минула ніч

Події 07:15   23.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 23 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Чотири рази оголошували тривогу у Харкові та області

У ніч на 23 липня тривогу у Харкові та області оголошували чотири рази. Здебільшого – через безпілотники. Першу дали о 00:36 – тоді у бік Харкова росіяни випустили БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Відбій пролунав о 01:47. Проте тихо було недовго – вже о 01:39 Харків знову “почервонів” – у передмісті зафіксували безпілотник, писали моніторингові ТГ-канали.

Ще годину загроза для міста зберігалася, а о 02:55 пролунав відбій. П’ять хвилин було спокійно, але о 03:00 на Харківщину полетіла швидкісна ціль із Бєлгородської області. О 04:41 дали відбій, а о 05:37 тривогу відновили. Станом на 7:15 відбою не було.

Інформації про удари по місту протягом ночі немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".